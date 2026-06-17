В Уфе наградили медиков за выдающиеся заслуги

Сегодня, 17 июня, на оперативном совещании в мэрии Уфы отметили медиков за выдающиеся заслуги в деятельности. Награды вручили председатель горсовета Марат Васимов и и. о. мэра столицы Рустам Шарипов.
За многолетнюю добросовестную работу в системе здравоохранения, высокий профессионализм почетной грамотой администрации Уфы, а также знаком «За заслуги перед городом» награждены:
За многолетнюю добросовестную работу в системе здравоохранения, высокий профессионализм почетной грамотой городского совета Уфы награждены:
За высокий профессионализм и многолетний плодотворный труд в системе здравоохранения почетной грамотой администрации Уфы награждены:
Благодарственное письмо администрации Уфы вручили Фархутдиновой Елене Фаузировне, врачу-онкологу поликлинического отделения республиканского клинического онкологического диспансера.
Рустам Шарипов также поздравил всех причастных с наступающим Днем медицинского работника, который отмечается 21 июня.
«Низкий поклон обладателям этой профессии, которые круглосуточно, без выходных стоят на защите здоровья. Искренне поздравляю причастных. Мы знаем всю ответственность и серьезность вашей работы. Желаю вам здоровья, профессиональных достижений, благодарных пациентов, всего наилучшего!» – сказал Рустам Шарипов.
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