В Уфе наградили медиков за выдающиеся заслуги

Сегодня, 17 июня, на оперативном совещании в мэрии Уфы отметили медиков за выдающиеся заслуги в деятельности. Награды вручили председатель горсовета Марат Васимов и и. о. мэра столицы Рустам Шарипов.

За многолетнюю добросовестную работу в системе здравоохранения, высокий профессионализм почетной грамотой администрации Уфы, а также знаком «За заслуги перед городом» награждены:

Медведовская Наталия Иосифовна, медицинская сестра по массажу детской поликлиники №4

Мурзагильдина Альфия Римовна, главная медицинская сестра ГКБ №4

Хасанова Альбина Зуфаровна, врач-эндоскопист эндоскопического отделения РКБ имени Куватова.

За многолетнюю добросовестную работу в системе здравоохранения, высокий профессионализм почетной грамотой городского совета Уфы награждены:

Панин Виктор Сергеевич, врач-эпидемиолог противоэпидемиологического отделения «Центра гигиены и эпидемиологии в РБ»

Фатхетдинова Лилия Гаделгараевна, заведующая отделением медицинской профилактики – врач-терапевт поликлиники №4 и ГКБ №18.

За высокий профессионализм и многолетний плодотворный труд в системе здравоохранения почетной грамотой администрации Уфы награждены:

Мухамедрахимова Алия Рифхатовна, заведующая кардиологическим отделением №2 – врач-кардиолог РКБ

Назмутдинов Булат Ринатович, биолог клинико-диагностической лаборатории Всероссийского центра глазной и пластической хирургии БГМУ Минздрава РФ

Фадеев Дмитрий Евгеньевич, начальник отдела материально-технического снабжения ГКБ №5

Фахретдинова Луиза Зуфаровна, врач приемного отделения ГКБ Дёмского района.

Благодарственное письмо администрации Уфы вручили Фархутдиновой Елене Фаузировне, врачу-онкологу поликлинического отделения республиканского клинического онкологического диспансера.

Рустам Шарипов также поздравил всех причастных с наступающим Днем медицинского работника, который отмечается 21 июня.

«Низкий поклон обладателям этой профессии, которые круглосуточно, без выходных стоят на защите здоровья. Искренне поздравляю причастных. Мы знаем всю ответственность и серьезность вашей работы. Желаю вам здоровья, профессиональных достижений, благодарных пациентов, всего наилучшего!» – сказал Рустам Шарипов.