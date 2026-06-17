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10:19 (UTC+5), 17 Июня 2026

В Уфе наградили медиков за выдающиеся заслуги

Также в мэрии поздравили всех причастных с наступающим Днем медицинского работника.

Фото: мэрия Уфы | скриншот трансляции
Лилия Мензорова

Сегодня, 17 июня, на оперативном совещании в мэрии Уфы отметили медиков за выдающиеся заслуги в деятельности. Награды вручили председатель горсовета Марат Васимов и и. о. мэра столицы Рустам Шарипов.

За многолетнюю добросовестную работу в системе здравоохранения, высокий профессионализм почетной грамотой администрации Уфы, а также знаком «За заслуги перед городом» награждены:

  • Медведовская Наталия Иосифовна, медицинская сестра по массажу детской поликлиники №4
  • Мурзагильдина Альфия Римовна, главная медицинская сестра ГКБ №4
  • Хасанова Альбина Зуфаровна, врач-эндоскопист эндоскопического отделения РКБ имени Куватова.

За многолетнюю добросовестную работу в системе здравоохранения, высокий профессионализм почетной грамотой городского совета Уфы награждены:

  • Панин Виктор Сергеевич, врач-эпидемиолог противоэпидемиологического отделения «Центра гигиены и эпидемиологии в РБ»
  • Фатхетдинова Лилия Гаделгараевна, заведующая отделением медицинской профилактики – врач-терапевт поликлиники №4 и ГКБ №18.

За высокий профессионализм и многолетний плодотворный труд в системе здравоохранения почетной грамотой администрации Уфы награждены:

  • Мухамедрахимова Алия Рифхатовна, заведующая кардиологическим отделением №2 – врач-кардиолог РКБ
  • Назмутдинов Булат Ринатович, биолог клинико-диагностической лаборатории Всероссийского центра глазной и пластической хирургии БГМУ Минздрава РФ
  • Фадеев Дмитрий Евгеньевич, начальник отдела материально-технического снабжения ГКБ №5
  • Фахретдинова Луиза Зуфаровна, врач приемного отделения ГКБ Дёмского района.

Благодарственное письмо администрации Уфы вручили Фархутдиновой Елене Фаузировне, врачу-онкологу поликлинического отделения республиканского клинического онкологического диспансера.

Рустам Шарипов также поздравил всех причастных с наступающим Днем медицинского работника, который отмечается 21 июня.

«Низкий поклон обладателям этой профессии, которые круглосуточно, без выходных стоят на защите здоровья. Искренне поздравляю причастных. Мы знаем всю ответственность и серьезность вашей работы. Желаю вам здоровья, профессиональных достижений, благодарных пациентов, всего наилучшего!» – сказал Рустам Шарипов.

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