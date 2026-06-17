В Башкирии прогнозируются небольшие дожди и грозы

По данным синоптиков, сегодня днем существенных осадков не ожидается. Ветер юго-западный, южный умеренный. Температура воздуха составит +24, +29°.
В четверг, 18 июня, ночью по республике, днем местами пройдут кратковременные дожди, грозы. Ветер переменных направлений слабый, днем при грозе порывистый. Температура воздуха ночью +12, +17°, днем +21, +26°.
В пятницу, 19 июня, местами ожидаются кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-западный умеренный, днем при грозе порывистый. Температура воздуха ночью +10, +15°, днем +23, +28°.
Ранее «Башинформ» сообщал о том, что жителей Башкирии ожидает самый длинный день в году.
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