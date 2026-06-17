Изменится расписание электричек Оренбург — Уфа

В связи с ремонтом на чётной стороне перегона Оренбург — 201-й км в конце июня временно изменится график движения пригородных поездов в Уфу.

22, 23, 24 июня электричка выедет из Оренбурга в 15.03, прибудет в Кумертау в 17.24, в Уфу — в 21.30.

23, 24, 25 июня другой состав пары выедет из Оренбурга в 5.11, приедет в Кумертау в 7.34, в Уфу в 11.55 по местному времени.