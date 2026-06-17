Башкирия – один из лидеров по заявкам на конкурс «Моя страна – моя Россия»

Подведены итоги заявочной кампании XXIII сезона Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия». Конкурс объединяет инициативных граждан, готовых предлагать решения для развития городов, сёл и регионов. В этом году свои проекты представили более 80 тысяч человек из всех регионов России. Республика Башкортостан вошла в топ-10 по числу заявок – 1323 участника из республики направили свои инициативы на конкурс.
Авторы представили проекты по 12 номинациям, охватывающим широкий спектр направлений. Наибольший интерес вызвали номинации «Моя педагогическая инициатива», «Единство народов моей страны» и «Моя малая родина. Мой город, моё село». В конкурсе принимают участие школьники, студенты и молодые учёные, а также представители старшего поколения — конкурс объединяет опыт, знания и инициативу людей разных возрастов.
Сейчас проекты перешли на этап экспертизы. Каждая заявка будет рассмотрена не менее чем тремя независимыми экспертами, по итогам оценки определят 300 лучших участников сезона.
Победители и финалисты получат возможность продолжить развитие своих проектов в рамках образовательных и карьерных программ, а также смогут претендовать на грантовую поддержку до 1 миллиона рублей.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.