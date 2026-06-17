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18:50 (UTC+5), 17 Июня 2026

Башкирия – один из лидеров по заявкам на конкурс «Моя страна – моя Россия»

Фото: соцсети | соцсети
Сергей Николаев

Подведены итоги заявочной кампании XXIII сезона Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия». Конкурс объединяет инициативных граждан, готовых предлагать решения для развития городов, сёл и регионов. В этом году свои проекты представили более 80 тысяч человек из всех регионов России. Республика Башкортостан вошла в топ-10 по числу заявок – 1323 участника из республики направили свои инициативы на конкурс.

Авторы представили проекты по 12 номинациям, охватывающим широкий спектр направлений. Наибольший интерес вызвали номинации «Моя педагогическая инициатива», «Единство народов моей страны» и «Моя малая родина. Мой город, моё село». В конкурсе принимают участие школьники, студенты и молодые учёные, а также представители старшего поколения — конкурс объединяет опыт, знания и инициативу людей разных возрастов.

Сейчас проекты перешли на этап экспертизы. Каждая заявка будет рассмотрена не менее чем тремя независимыми экспертами, по итогам оценки определят 300 лучших участников сезона.

Победители и финалисты получат возможность продолжить развитие своих проектов в рамках образовательных и карьерных программ, а также смогут претендовать на грантовую поддержку до 1 миллиона рублей.

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