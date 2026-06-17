Башкирия лидирует по числу идей и брендов в России

Башкортостан продолжает уверенно подтверждать статус одного из самых инициативных регионов страны на ключевых федеральных площадках - форуме «Сильные идеи для нового времени» и конкурсе растущих российских брендов «Знай наших».
Интерес к форуму в этом году стал рекордным: по стране поступило уже более 41 тысячи идей из 89 регионов. При этом жители Башкортостана направили 12 621 инициативу, что составляет более 30% от общего количества предложений в стране и обеспечивает республике уверенное первое место среди всех субъектов Российской Федерации. На втором месте находится Саратовская область с 7 119 идеями, на третьем - Республика Мордовия с 3 389 инициативами. Только за последние сутки количество идей от жителей нашей республики увеличилось еще на 44 предложения.
Наибольшее количество идей от жителей республики представлено по направлениям социальной сферы и предпринимательства. Форум охватывает широкий спектр тем - от качества жизни и поддержки семей до цифровых технологий, искусственного интеллекта, подготовки кадров и развития экономики будущего.
Лучшие идеи получат экспертную поддержку и будут представлены на финале форума, который состоится 10–11 августа в Нижнем Новгороде. Не менее высокие результаты показывает Башкортостан и в четвертом сезоне конкурса растущих российских брендов «Знай наших». На сегодняшний день от республики подано 2 502 заявки, что составляет 19,5% от общего количества заявок по стране.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.