Башкирия лидирует по числу идей и брендов в России

Башкортостан продолжает уверенно подтверждать статус одного из самых инициативных регионов страны на ключевых федеральных площадках - форуме «Сильные идеи для нового времени» и конкурсе растущих российских брендов «Знай наших».

Интерес к форуму в этом году стал рекордным: по стране поступило уже более 41 тысячи идей из 89 регионов. При этом жители Башкортостана направили 12 621 инициативу, что составляет более 30% от общего количества предложений в стране и обеспечивает республике уверенное первое место среди всех субъектов Российской Федерации. На втором месте находится Саратовская область с 7 119 идеями, на третьем - Республика Мордовия с 3 389 инициативами. Только за последние сутки количество идей от жителей нашей республики увеличилось еще на 44 предложения.

Наибольшее количество идей от жителей республики представлено по направлениям социальной сферы и предпринимательства. Форум охватывает широкий спектр тем - от качества жизни и поддержки семей до цифровых технологий, искусственного интеллекта, подготовки кадров и развития экономики будущего.

Лучшие идеи получат экспертную поддержку и будут представлены на финале форума, который состоится 10–11 августа в Нижнем Новгороде. Не менее высокие результаты показывает Башкортостан и в четвертом сезоне конкурса растущих российских брендов «Знай наших». На сегодняшний день от республики подано 2 502 заявки, что составляет 19,5% от общего количества заявок по стране.