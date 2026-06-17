Абитуриентов Башкирии приглашают на корпоративные магистратуры «Роснефти»

Абитуриентам Башкирии предлагают освоить востребованные профессии в нефтегазовой отрасли и получить практический опыт реализации масштабных отраслевых проектов. Набор магистрантов на корпоративные программы открывает уфимский филиал «РН‑Проектирование Добыча», который курирует в вузе несколько направлений.
Базовая кафедра «Промысловые трубопроводные системы» на факультете трубопроводного транспорта УГНТУ — первая в стране магистерская программа по инжинирингу трубопроводного транспорта. Она даёт возможность обучаться на бюджетной и коммерческой основе. В рамках обучения студенты изучают современные методы эксплуатации трубопроводов, осваивают физико‑химические процессы, знакомятся с технологиями цифрового моделирования. Занятия проводят ведущие эксперты предриятия. Магистранты могут совмещать учёбу с работой в крупнейшем проектном институте «Роснефти».
Рустям Хасанов, заведующий кафедрой «Промысловые трубопроводные системы»:
«Главное преимущество корпоративной программы – это ориентация на запросы индустрии. Мы разработали и внедрили учебный план совместно с ведущими специалистами компании. Уже пять лет магистратура востребована среди абитуриентов. Выпускники находят работу как в периметре «Роснефти», так и в других организациях».
Ещё одно перспективное направление — магистерская программа «Нефтегазопромысловое оборудование для эксплуатации и ремонта скважин» на кафедре «Механика и конструирование машин». Специалисты обучают студентов методам повышения эффективности эксплуатации скважин. У выпускников есть приоритетные шансы трудоустроиться в периметре компании.
Корпоративная кафедра «Бережливые технологии и инновации в нефтегазовом комплексе» подойдёт тем, кто планирует развиваться в сфере экономики и процессного управления. Студенты получают универсальные знания и навыки, применимые в разных отраслях.
Азат Гарифуллин, руководитель специнститута инжиниринга добычи уфимского филиала «РН‑Проектирование Добыча»:
«Обучение на корпоративных кафедрах сочетает фундаментальное образование с практической подготовкой. Студенты участвуют в актуальных проектах «Роснефти», проходят практику в нашем институте под руководством опытных наставников. В процессе учёбы будущие специалисты осваивают современные цифровые технологии и специализированное программное обеспечение, которое применяется в отрасли. Это несомненный плюс в резюме».
Для поступления необходимо иметь высшее образование. Документы следует направлять в приёмную комиссию вуза после 20 июня.
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