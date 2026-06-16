Житель Башкирии создал базу отдыха благодаря господдержке

Бизнесмен Вениамин Ужегов из Белокатайского района на одном из муниципальных предпринимательских часов предложил создать базу отдыха. По задумке предпринимателя, туристический объект должен был расположиться на берегу пруда в селе Новобелокатай.

Администрация района поддержала инициативу и предоставила для этого земельный участок, а также здание лодочной станции. Благодаря многолетнему опыту работы в собственном цеху по фигурной ковке металла все декорации для базы Ужегов создал собственными руками.

«Все, кто желает реализовать свои проекты на территории Белокатайского района, могут записаться на „Предпринимательский час“ через инвестпортал Башкортостана либо по телефону бизнес-шерифа Альберта Шафикова +7(347)5021241», — отметили в группе для общения Радия Хабирова с бизнесом.