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18:24 (UTC+5), 16 Июня 2026

В Уфе выросла популярность детской железной дороги

Фото: Куйбышевская железная дорога | соцсети
Сергей Николаев

В мае 2026 года на Уфимской детской железной дороге перевезли 3750 пассажиров. Это на 30% больше, чем в мае прошлого года, сообщает минтранс Башкирии. 

Наибольшей популярностью у посетителей пользовался тематически оформленный вагон-музей, рассказывающий о военных и трудовых подвигах железнодорожников Куйбышевской железной дороги в годы Великой Отечественной войны. Вагон-музей был открыт в рамках Года пассажиров в ОАО «РЖД».

Перевозки пассажиров на детской железной дороге обеспечивали порядка 500 юных железнодорожников. Сейчас у воспитанников малой магистрали проходят практические занятия и до конца лета они освоят различные железнодорожные профессии – от машинистов и контролеров до дежурных по вокзалу и дикторов-информаторов.

Напомним, что детская железная дорога работает пять дней в неделю – со среды по воскресенье. Поезд совершает 18 рейсов в день с 11:00 до 18:30. Путешествие занимает около 15 минут.

Сезон пассажирских перевозок на Уфимской детской железной дороге продлится до конца сентября. За сезон малая магистраль планирует перевезти более 20 тысяч пассажиров.

Ранее сообщалось, с какими результатами закрылся летний сезон на детской железной дороге.

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