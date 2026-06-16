В Уфе дан старт уникальному профориентационному проекту

16 июня 2026 года на базе ПАО «ОДК-УМПО» было подписано коллективное соглашение об учреждении нового профориентационного проекта «Космические классы «Ракетно-космические технологии». Масштабный образовательный проект, не имеющий аналогов в России, призван стать основой для подготовки кадров для ракетно-космической отрасли, оборонно-промышленного комплекса и Вооружённых сил страны.
Данный проект - первый в России опыт создания непрерывного профильного образования с 5 по 11 класс. В отличие от существующих узкоспециализированных программ, новый проект интегрирует углублённое изучение физики, математики и информатики с практико-ориентированным обучением в области беспилотных авиационных систем и искусственного интеллекта.
Инициативу поддержали Госкорпорация «Роскосмос», «Ростех», РВСН, Федерация космонавтики России. Среди подписантов - гендиректор ПАО «ОДК-УМПО» Евгений Семивеличенко, ректоры УУНиТ Вадим Захаров и УГНТУ Олег Баулин, руководитель АНО «Виктори» Вадим Курилов, председатель ветеранов РВСН Анатолий Балтинский, глава Федерации космонавтики по РБ Сергей Плюхов.
В 2026–2027 учебном году проект будет реализовываться на территории Октябрьского района Уфы. Пилотной базой станут несколько общеобразовательных школ, где будут открыты специализированные инженерные классы с единой формой одежды и эмблематикой.
Руководителем проекта избран министр просвещения РБ Ильдар Мавлетбердин. По итогам подписания соглашения он отметил:
«Этот проект - наш вклад в укрепление технологического суверенитета России. Мы создаём не просто классы, а систему воспитания будущей технической элиты, начиная со школьной скамьи. Уверен, что опыт, полученный в Октябрьском районе Уфы, станет эталонным для масштабирования по всей республике и за её пределами».
В перспективе, после отработки всех механизмов на пилотной площадке, проект будет масштабирован на всю Республику Башкортостан, что позволит ежегодно охватывать профильным обучением не менее 300 школьников. Документ вступает в силу с момента подписания и будет действовать до 2030 года с возможностью автоматической пролонгации.
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