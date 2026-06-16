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10:37 (UTC+5), 16 Июня 2026

В Салаватском районе Башкирии почтили память национального героя

16 июня, в день памяти национального героя Салавата Юлаева, в его родной деревне Текеево собрались жители и гости. Основные события прошли в историко-мемориальном комплексе «Салауат ере».

Фото: Лиана Валиуллина | предоставлено «Башинформу»
Гульфия Акулова

У кенотафа батыра состоялся митинг. Перед собравшимися с речью выступили директор санатория «Янган-Тау» Альфред Акбашев, и. о. начальника отдела культуры администрации района Юлия Садыкова, салаватовед и ветеран педагогического труда Лена Ямалетдинова, председатель организации «Потомки Салавата» Виктор Хакимов, председатель совета ветеранов Кунсулу Галиева и председатель курултая башкир Салаватского района Нафиса Вахитова. Они говорили о важности сохранения исторической памяти и любви к родине.

Особенным моментом стало выступление ученика 7-го класса Арслана Гайнитова, который продекламировал стихи Салавата Юлаева. Также выступили поэт Рузит Багауетдинов, сэсэн Вадим Давлетшин, Лена Ямалетдинова.

Завершилось мероприятие торжественным возложением цветов к памятнику. После этого участники по традиции посетили святой источник — родник Салавата.

Лиана Валиуллина предоставлено «Башинформу»
Лиана Валиуллина предоставлено «Башинформу»
Лиана Валиуллина предоставлено «Башинформу»
Лиана Валиуллина предоставлено «Башинформу»
Фото: Лиана Валиуллина | предоставлено «Башинформу»
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