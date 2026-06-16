В Салаватском районе Башкирии почтили память национального героя

У кенотафа батыра состоялся митинг. Перед собравшимися с речью выступили директор санатория «Янган-Тау» Альфред Акбашев, и. о. начальника отдела культуры администрации района Юлия Садыкова, салаватовед и ветеран педагогического труда Лена Ямалетдинова, председатель организации «Потомки Салавата» Виктор Хакимов, председатель совета ветеранов Кунсулу Галиева и председатель курултая башкир Салаватского района Нафиса Вахитова. Они говорили о важности сохранения исторической памяти и любви к родине.

Особенным моментом стало выступление ученика 7-го класса Арслана Гайнитова, который продекламировал стихи Салавата Юлаева. Также выступили поэт Рузит Багауетдинов, сэсэн Вадим Давлетшин, Лена Ямалетдинова.

Завершилось мероприятие торжественным возложением цветов к памятнику. После этого участники по традиции посетили святой источник — родник Салавата.