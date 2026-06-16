В Нижегородской области перестало работать транспортное приложение региона

Мобильное приложение «Нижегородская область. Транспорт» стало недоступно для пользователей. Сервис, который позволял отслеживать движение автобусов в реальном времени, перестал функционировать и удален из цифровых магазинов.

Как сообщает pravda-nn.ru, работу приложения в одностороннем порядке приостановила разработавшая его компания «Датапакс». Причины отключения не уточняются.

Власти региона рекомендуют пассажирам использовать альтернативные онлайн-сервисы для получения актуальной информации о прибытии общественного транспорта.

Ранее приложение транспортной карты Башкирии стало недоступно владельцам айфонов.