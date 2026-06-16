В Башкирии установлен рекорд перевозок пассажиров на электричках

В Башкирии достигнут исторический рекорд по среднесуточному пассажирообороту на пригородных электропоездах – 2 097 тысяч пассажиро-километров, сообщает БППК. Это достижение является лучшим показателем за последние 16 лет, что свидетельствует о значительном росте популярности пригородных железнодорожных перевозок.

Исторический рекорд стал возможен благодаря комплексному подходу к развитию маршрутной сети, проводимой при поддержке, правительства региона с использованием современного подвижного состава – электропоездов «Финист», «Ласточка» и ЭП2Д, а также рельсовых автобусов РА-3 «Орлан».

Ранее сообщалось, что в Уфе синхронизировали расписание автобусов и электричек.