В Башкирии установлен рекорд перевозок пассажиров на электричках

В Башкирии достигнут исторический рекорд по среднесуточному пассажирообороту на пригородных электропоездах – 2 097 тысяч пассажиро-километров, сообщает БППК. Это достижение является лучшим показателем за последние 16 лет, что свидетельствует о значительном росте популярности пригородных железнодорожных перевозок.
Исторический рекорд стал возможен благодаря комплексному подходу к развитию маршрутной сети, проводимой при поддержке, правительства региона с использованием современного подвижного состава – электропоездов «Финист», «Ласточка» и ЭП2Д, а также рельсовых автобусов РА-3 «Орлан».
Ранее сообщалось, что в Уфе синхронизировали расписание автобусов и электричек.
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