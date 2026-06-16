В Башкирии представили концепцию развития сплавного туризма до 2035 года

На заседании правительства Башкирии региона под руководством премьер-министра Андрея Назарова рассмотрели проект концепции развития сплавного туризма на 2026–2035 годы, определяющий системный подход к развитию инфраструктуры, обеспечению безопасности и привлечению инвестиций к туристическим маршрутам. Премьер-министр отметил, что интерес туристов к активным видам отдыха, экологическому туризму и путешествиям по природным территориям ежегодно растет.

«По итогам 2025 года рост турпотока в республике составил 8,2%. Здесь республика занимает 3 место в Приволжье – 2,4 млн поездок. Одним из наиболее популярных в летний сезон является сплавной туризм. Этот сегмент обладает высоким потенциалом для дальнейшего развития. Востребованность у туристов растёт, а природные ресурсы республики позволяют наращивать предложение. Вместе с тем существующая инфраструктура требует улучшения», – подчеркнул Андрей Назаров.

В целях систематизации существующих норм и эффективного межведомственного взаимодействия разработан проект постановления Правительства Республики Башкортостан «Об утверждении Концепции развития сплавного туризма на территории Республики Башкортостан на 2026-2035 годы». Документом определены основные направления работы: развитие инфраструктуры, безопасность туристов, соблюдение экологических норм и развитие кадрового потенциала.

«Республика Башкортостан обладает уникальным природно-ресурсным потенциалом для развития сплавного туризма. Более половины сплавного потока обеспечивают маршруты по рекам Белая и Ай», – озвучила министр предпринимательства и туризма Республики Башкортостан Светлана Верещагина.

Концепция распространяется на все водные объекты, пригодные для организации сплавного туризма. В качестве пилотных проектов определены четыре маршрута: «Сплав по реке Белой», «Сплав по реке Ай», «Сплав по реке Юрюзань» и «Сплав по реке Сакмара». На этих направлениях уже сформирован перечень из 25 проектов, направленных на развитие туристической инфраструктуры и повышение комфортности пребывания туристов на маршрутах сплавного туризма.

Концепция также закрепляет обязательные требования при организации сплавного тура: проведение инструктажа по технике безопасности, направление уведомления в Главное управление МЧС России о прохождении маршрута, обеспечение сбора и вывоза мусора, наличие в группе инструктора-проводника с действующим сертификатом. Напомним, это требование вступит в силу с 1 октября 2026 года в соответствии с порядком обязательной аттестации инструкторов-проводников.

По итогам обсуждений Андрей Назаров одобрил представленный проект и поручил министерству предпринимательства и туризма республики реализовать Концепцию развития сплавного туризма в республике.

Ранее стали известны самые популярные летние маршруты туристов в Башкирии.