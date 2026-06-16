В Башкирии оценили новые спортивные зоны, построенные недропользователем

Новые спортивные объекты стали центром притяжения для юных отдыхающих. Более 200 детей наслаждаются сегодня активным отдыхом. Первая смена, стартовавшая 29 мая, объединила ребят в девять дружных отрядов.

«У ребят день начинается и заканчивается на спортивных площадках, построенных при поддержке компании "Салаватское"», — отметил директор лагеря Радмир Манапов.

На новой спортивной площадке царит атмосфера азарта и здорового соперничества. В день приезда представителей предприятия «Салаватское» мальчишки мастерски водили баскетбольный мяч на поле. Площадка 700 кв. м универсальная, предназначена для соревнований по мини-футболу, баскетболу и теннису. После соревнований ребята признались, что на резиновом покрытии удобно и безопасно состязаться. А на соседней площадке с чистым кварцевым песком, занимающей 650 кв. м, девочки играли в увлекательный пляжный волейбол. Здесь же рядом оборудована воркаут-зона с современными тренажёрами.

«В этом году детский лагерь «Ирандык» распахнет свои двери для более чем тысячи ребят, которым мы желаем провести здесь лето, полное ярких событий и незабываемых моментов. Пусть ваши каникулы будут не только веселыми, но и максимально полезными для здоровья. Мы рады видеть, что наши спортивные объекты не пустуют, а помогают вам расти сильными и ловкими!» — пожелал юным абзелиловцам директор компании «Салаватское» Тагир Бахтигареев.

Ранее «Башинформ» сообщал, что в селе Башкирии дали старт строительству нового современного спортзала.