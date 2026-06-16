По следам вишнёвого сада

Когда-то эта улица называлась Приютской — на ней был детский приют. На карте 1925 года читаем ещё одно её название — Рыкова. Ныне это имя забыто, а ведь в феврале 1924 года по всей нашей стране прошли митинги по случаю назначения Алексея Ивановича Рыкова на пост председателя Совнаркома (который до него занимал В. И. Ленин). Но название «не прижилось»: в 1937-м улица получила имя С. М. Кирова. Ну, а А. И. Рыков был арестован и расстрелян.
…После открытия в 1888-м железной дороги в Уфе, население города стало расти как на дрожжах — практически каждые десять лет оно увеличивалось вдвое. А вот площадь Уфы так быстро не росла. Появились, конечно, Северная, Восточная слободы и так называемые Выселки (район нынешней улицы Айской). Но на огромных приусадебных участках в центре города в дворянских и в бывших дворянских «гнёздах» по весне по-прежнему продолжали цвести яблони и вишни…
Появились и здесь люди с деловой хваткой — уфимские Лопахины (помните чеховский «Вишнёвый сад»?) со своей жизненной правдой: «Замечательного в этом саду только то, что он очень большой. Вишня родится раз в два года, да и ту девать некуда». И «вишнёвое» недоразумение было устранено: по красным линиям уфимских улиц, в том числе и в самом центре города, стали расти так называемые доходные дома. В массе своей двухэтажные: больше этажей — больше квартир, выше доходы от аренды. Не лишены были наши Лопахины и стремления к прекрасному — окна абсолютно всех доходных домов — и в центре, и на рабочих окраинах — были украшены резными наличниками, и потому все дома отличались друг от друга. Да и сады в глубине участков никуда не делись…
Но пришли другие времена. Улица Приютская получила новое имя, старые «деревяшки» постепенно сносили, и на их месте вырастали стандартно-скучные пяти- или девятиэтажки. Дом, что виден на фото на первом плане, держался до последнего. Уже спилили почти все деревья и два раза расширяли улицу Кирова (в начале 1970-х встречные машины на ней едва могли разъехаться), проложили канализацию, а дом стоял как ни в чём не бывало. Вот и на представленном снимке очередную урбанистскую операцию на улице проводят ностальгически милые Э-652 и Татра-138 (экскаватор и грузовик). И как мудрый свидетель за всеми этими переменами с высоты своего положения наблюдает несостоявшийся Дворец социалистической культуры, за которым давно закрепилось новое имя — «горелый завод»…
И нет однозначного ответа, что лучше. Может, действительно так правильно: «Поубрать, почистить, снести все старые постройки, вот этот дом, который уже никуда не годится, вырубить старый вишневый сад»?
Анатолий Чечуха
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