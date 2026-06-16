По следам вишнёвого сада

Когда-то эта улица называлась Приютской — на ней был детский приют. На карте 1925 года читаем ещё одно её название — Рыкова. Ныне это имя забыто, а ведь в феврале 1924 года по всей нашей стране прошли митинги по случаю назначения Алексея Ивановича Рыкова на пост председателя Совнаркома (который до него занимал В. И. Ленин). Но название «не прижилось»: в 1937-м улица получила имя С. М. Кирова. Ну, а А. И. Рыков был арестован и расстрелян.

…После открытия в 1888-м железной дороги в Уфе, население города стало расти как на дрожжах — практически каждые десять лет оно увеличивалось вдвое. А вот площадь Уфы так быстро не росла. Появились, конечно, Северная, Восточная слободы и так называемые Выселки (район нынешней улицы Айской). Но на огромных приусадебных участках в центре города в дворянских и в бывших дворянских «гнёздах» по весне по-прежнему продолжали цвести яблони и вишни…

Появились и здесь люди с деловой хваткой — уфимские Лопахины (помните чеховский «Вишнёвый сад»?) со своей жизненной правдой: «Замечательного в этом саду только то, что он очень большой. Вишня родится раз в два года, да и ту девать некуда». И «вишнёвое» недоразумение было устранено: по красным линиям уфимских улиц, в том числе и в самом центре города, стали расти так называемые доходные дома. В массе своей двухэтажные: больше этажей — больше квартир, выше доходы от аренды. Не лишены были наши Лопахины и стремления к прекрасному — окна абсолютно всех доходных домов — и в центре, и на рабочих окраинах — были украшены резными наличниками, и потому все дома отличались друг от друга. Да и сады в глубине участков никуда не делись…