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05:42 (UTC+5), 16 Июня 2026

Литредактор «Башинформа» Алик Шакиров стал героем проекта «Повод гордиться»

Центр управления Республикой Башкортостан и телеканал БСТ в рамках совместного проекта «Повод гордиться» рассказали о заслуженном работнике печати и массовой информации РБ, члене Союза журналистов РФ и РБ, лауреате премий им. Шагита Худайбердина и Гаяна Лукманова Алике Шакирове.

Алик Шакиров
Фото: Олег Яровиков | «Башинформ»
Иван Вавилов

Выпускник филологического факультета БашГУ (ныне — УУНиТ) в разное время трудился корреспондентом, завотделом в газетах «Ленинец» и «Советская Башкирия», помощником председателя Башкирского областного совета профсоюзов. В начале 1990-х годов создал и был первым руководителем пресс-служб правительства и президента республики.

С 1996 года трудится в агентстве «Башинформ»: до 2010 года совмещал должности руководителя информслужбы и заместителя генерального директора, с 2010 года был замом главного редактора. В 2019–2020 годах работал главредом информагентства. В 2022 году награжден медалью «За трудовую доблесть».

Алик Фаизович также известен как писатель и переводчик с башкирского языка. Его перу принадлежат книги «Мой Кужанак», «Новости — наша профессия», «Прощание смуглянки», перевод романа Гаяна Лукманова «Перед восходом солнца» и другие работы.

Указом президента страны Владимира Путина Алику Шакирову присвоено звание «Заслуженный журналист РФ». Награду ему вручил Глава региона Радий Хабиров.

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