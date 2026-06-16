Какие города Башкирии могут благоустроиться на федеральные средства

В министерстве ЖКХ Башкирии сообщили, проекты каких городов и посёлков прошли на XI Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Всего на конкурс заявились 12 городов и райцентров республики. Результаты станут известны в августе.
Восемь территорий участвуют впервые: Нефтекамск, Стерлитамак, Мелеуз, Кумертау, Благовещенск, райцентры Малояз, Верхние Татышлы и Николо-Берёзовка. Ещё четыре города представили проекты повторно – с усиленными концепциями после доработки с учётом рекомендаций экспертов. Это Туймазы, Агидель, Янаул и Киргиз-Мияки.
В случае победы всех башкирских проектов они получат из федерального бюджета 1 млрд рублей, а республика должна будет добавить на их реализацию 500 млн руб.
В этом конкурсе уже победили 39 проектов из Башкирии, получив финансирование на 3,3 млрд руб.
Кроме того, в рамках нацпроекта ведётся благоустройство общественных территорий.
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