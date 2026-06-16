Где в Уфе закроют улицы во время Фольклориады

С 6 часов 20 июня до 6 часов 27 июня закрываются проезды возле Советской площади: ул. Пушкина (от Ленина до Цюрупы), ул. Советская (от дома №18 до пересечения с ул. Заки Валиди).
24-27 июня будет закрыта ул. Театральная.
24 июня с 5 утра до 19 часов закроют ул. Ленина (от Достоевского до Пушкина),
ул. Октябрьской революции (от Ленина до Цюрупы),
ул. Кирова (от Крупской до Ленина).
25 июня с полуночи до 18 часов будут закрыты парковки Дёмского парка (напротив ул. Мусы Джалиля, 57) и «Волны» (возле ул. Ахметова, 311).
Выезды из близлежащих дворов на время перекрытий могут быть заблокированы. О схеме движения общественного транспорта сообщат позднее.
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