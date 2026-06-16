Где в Уфе закроют улицы во время Фольклориады

С 6 часов 20 июня до 6 часов 27 июня закрываются проезды возле Советской площади: ул. Пушкина (от Ленина до Цюрупы), ул. Советская (от дома №18 до пересечения с ул. Заки Валиди).

24-27 июня будет закрыта ул. Театральная.

24 июня с 5 утра до 19 часов закроют ул. Ленина (от Достоевского до Пушкина),

ул. Октябрьской революции (от Ленина до Цюрупы),

ул. Кирова (от Крупской до Ленина).

25 июня с полуночи до 18 часов будут закрыты парковки Дёмского парка (напротив ул. Мусы Джалиля, 57) и «Волны» (возле ул. Ахметова, 311).

Выезды из близлежащих дворов на время перекрытий могут быть заблокированы. О схеме движения общественного транспорта сообщат позднее.