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12:44 (UTC+5), 16 Июня 2026

Где в Уфе закроют улицы во время Фольклориады

Всероссийская детская фольклориада пройдёт в Уфе 23–27 июня. Для обеспечения мероприятий в центре города будут перекрываться участки улиц, предупредили в администрации Ленинского района.

Фото: администрация Ленинского района Уфы | сайт
Элина Ахметова

С 6 часов 20 июня до 6 часов 27 июня закрываются проезды возле Советской площади: ул. Пушкина (от Ленина до Цюрупы), ул. Советская (от дома №18 до пересечения с ул. Заки Валиди).

24-27 июня будет закрыта ул. Театральная.

24 июня с 5 утра до 19 часов закроют ул. Ленина (от Достоевского до Пушкина),
ул. Октябрьской революции (от Ленина до Цюрупы),
ул. Кирова (от Крупской до Ленина).

25 июня с полуночи до 18 часов будут закрыты парковки Дёмского парка (напротив ул. Мусы Джалиля, 57) и «Волны» (возле ул. Ахметова, 311).

Выезды из близлежащих дворов на время перекрытий могут быть заблокированы. О схеме движения общественного транспорта сообщат позднее.

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