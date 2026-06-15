В Уфе запустили виртуальное путешествие в Уфимский кремль

В музейном инфотраке «Уфа в движении» состоялась презентация виртуальной экскурсии в Уфимский кремль XVIII-XIX веков, сообщает администрация города.

Напомним, проект реализуется некоммерческой организацией дополнительного профессионального образования «Инновационный центр профессионального образования и цифровой педагогики» и является победителем конкурса грантов главы администрации Уфы. Он предусматривает создание интерактивной VR-программы, которая с помощью VR-очков показывает ключевые исторические события и культурные эпохи Башкортостана, а также знакомит с наследием города.

В настоящее время экспозиция располагается в музее города Уфы. Посетить виртуальную экскурсию может любой желающий. С начала учебного года она будет презентована в уфимских школах.

Ранее сообщалось, что музеи Уфы подготовили новые программы.