В Уфе в многоэтажке поселились пчелы

Жители дома №7 по улице Архитектора Рехмукова столкнулись с необычной ситуацией: их подъезд облюбовали пчелы. Один из жильцов, который является бывшим пчеловодом, выразил обеспокоенность за судьбу насекомых. Он знает, что в таких случаях их могут уничтожить с помощью дихлофоса, поэтому призвал тех, кто занимается пчелами, забрать их.
«Я сам бывший пчеловод и понимаю, что пчелы могут быть полезны. Если кто-то может забрать их, не дайте им погибнуть», — обратился он к местным жителям и пчеловодам.
Ранее спасатели в Уфе прогнали огромный рой пчел.
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