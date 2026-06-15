В Уфе в многоэтажке поселились пчелы

Жители дома №7 по улице Архитектора Рехмукова столкнулись с необычной ситуацией: их подъезд облюбовали пчелы. Один из жильцов, который является бывшим пчеловодом, выразил обеспокоенность за судьбу насекомых. Он знает, что в таких случаях их могут уничтожить с помощью дихлофоса, поэтому призвал тех, кто занимается пчелами, забрать их.

«Я сам бывший пчеловод и понимаю, что пчелы могут быть полезны. Если кто-то может забрать их, не дайте им погибнуть», — обратился он к местным жителям и пчеловодам.

Ранее спасатели в Уфе прогнали огромный рой пчел.