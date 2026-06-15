В Уфе дом-завод Максимова включен в реестр объектов культурного наследия

Выявленный объект культурного наследия дом-завод Максимова начала XX века Коммунистическая, 143, включен в единый госреестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ в качестве объекта культурного наследия регионального значения. Соответствующее постановление размещено на официальном интернет-портале правовой информации РБ.
Дом-завод Максимова представляет собой двухэтажный многоквартирный бревенчатый дом на каменном фундаменте с одноэтажным пристроем из кирпича. Здание прямоугольное в плане, расположено по красной линии ул. Коммунистическая. Здание является типовым представителем архитектуры конца XIX века.
Владения Максимовых не подверглись национализации с приходом советской власти. В 1926 году на теперь уже улице Егора Сазонова (в Коммунистическую она переименована в 1960-е) находился каменный дом с дрожжевым заводом Максимова. С 1990-х годов дом пустует. В 2017 году здание включено в список выявленных памятников истории и культуры.
Согласно закону, на территории памятника истории и культуры запрещаются возведение объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик существующих объектов капстроительства, проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов.
Разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохранности объекта культнаследия и позволяющей обеспечить его функционирование в современных условиях.
Ранее сообщалось, что в Уфе исторический дом выставлен на продажу за рубль.
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