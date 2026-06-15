В трех городах Башкирии продлили режим «черного неба»

В Уфе, Стерлитамаке и Салавате в ближайшие сутки будет действовать режим «черного неба». Башгидрометцентр сообщил, что с 20 часов 15 июня по 20 часов 16 июня сохраняются неблагоприятные метеорологические условия.

Напомним, режим НМУ – официально устанавливаемый период, в течение которого сочетание определённых метеоусловий (слабая скорость ветра, приземная температурная инверсия) препятствует естественному рассеиванию вредных примесей в приземном слое атмосферного воздуха. То есть выхлопные газы автомобилей и выбросы с заводов могут опуститься на уровень жилых домов. Поэтому предприятиям предписывают снижать объем выбросов в этот момент. Термин «черное небо» – неофициальное определение.

О том, как это влияет на здоровье, читайте в материале «Башинформа».