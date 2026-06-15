Радий Хабиров обратил внимание на режим работы спортучреждений

По словам руководителя республики, участники и ветераны СВО не всегда могут попасть в спортзалы, поскольку в рабочие дни иногда эти учреждения могут быть закрытыми.

«Ранее мы договаривались, что участникам СВО предоставим возможность заниматься спортом в спортивных учреждениях. Анализ показал, что картина неплохая, но недостатки есть», — сказал Радий Хабиров.

Ранее «Башинформ» опубликовал список мест в Уфе, где можно заниматься спортом на улице.