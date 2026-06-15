Под Уфой устраняют последствия второго прорыва трубопровода

13 июня произошла утечка воды из-за обрыва трубы на линии «Русский Юрмаш» — «Шамонино» в деревне Шамонино Уфимского района Башкирии. По словам главы муниципалитета Николая Ельникова, систему уже начали заполнять водой, но произошел повторный прорыв.

«На месте работает бригада ООО „Алексеевское КУ“. Специалисты делают все возможное, чтобы как можно скорее вернуть в дома жителей воду. Пока идут ремонтные работы, организован подвоз технической воды по адресу: улица Мустая Карима, дом 34», — уточнил чиновник.

Местная администрация планирует организовать подвоз воды и в других точках деревни.

В экстренных случаях необходимо обращаться в единую дежурно-диспетчерскую службу Уфимского района по телефонам: 272-02-05, 272-03-01.

Ранее Башинформ сообщал о ремонте 175 км инженерных сетей.