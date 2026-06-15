Новые электропоезда перевезли в Башкирии 7 миллионов пассажиров

С начала курсирования электропоездов «Ласточка» и «Финист» в Башкирии ими перевезено 7 миллионов пассажиров, сообщает минтранс РБ.
Башкирия – один из лидеров по обновлению подвижного состава среди всех субъектов РФ. Каждый второй перевезенный пассажир по территории региона – пассажир «Ласточки» или «Финиста».
Первая «Ласточка» отправилась в рейс в апреле 2022 года. В первый год курсирования было перевезено более 300 тысяч пассажиров. В дальнейшем эта цифра росла в геометрической прогрессии, прибавляя более миллиона новых пассажиров ежегодно.
Благодаря активной поддержке правительства республики парк подвижного состава обновлен на 72%, в него вошли 11 современных электропоездов: 5 «Ласточек» и 6 «Финистов».
В 2026 году реализованы проекты межрегиональных поездов Уфа – Самара с использованием «Ласточек», а первые в республике двухсистемные «Финисты» отправились по маршруту Уфа – Белорецк.
Ранее сообщалось, что в Башкирии начнет курсировать новый электропоезд серии ЭС104 «Финист».
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