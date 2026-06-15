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16:34 (UTC+5), 15 Июня 2026

День поля в Башкирии вновь пройдет в едином формате

Фото: минсельхоз РБ | соцсети
Сергей Николаев

В Башкирии с 10 по 11 июля состоится масштабный республиканский семинар «День поля–2026». Мероприятие, по традиции дающее старт активной фазе уборочной кампании, вновь пройдет на единой площадке – в учебно-научном центре Башкирского государственного аграрного университета в пригороде Уфы. Об этом сообщил заместитель премьер-министра правительства – министр сельского хозяйства РБ Ильшат Фазрахманов.

По словам главы регионального ведомства, единый формат проведения форума успешно опробован в прошлом году и доказал свою эффективность. Теперь важно превратить площадку в постоянно действующую лабораторию под открытым небом, чтобы она стала центром притяжения для аграриев не только в дни проведения семинара, но и на протяжении всего сезона.

Традиционно участники и посетители семинара смогут не только посмотреть образцы современной техники, но и увидеть их в работе. Вновь пройдет «Трактор-шоу», соревнования беспилотной техники.

Основной площадкой форума станут демонстрационные поля: будут представлены почти 300 делянок с сортоиспытательными образцами отечественной селекции. 11 июля – запланирован день свободного посещения, гости форума смогут погрузиться в мир современных агротехнологий, увидеть передовую технику в действии и оценить достижения местных аграриев.

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