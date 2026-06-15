Благовещенск в Башкирии получит 25 млн рублей на туристический код

Благовещенск стал победителем конкурсного отбора на предоставление субсидии для обустройства туристского центра города в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство». Проект «Благовещенск – память места» получит из федерального и республиканского бюджетов 25 млн рублей, сообщает министерство предпринимательства и туризма РБ.
«Благовещенск – один из городов республики с богатой историей и серьезным туристическим потенциалом. В этом году город празднует свое 270-летие. Победа в конкурсе дает возможность не просто благоустроить центр, а создать единый, продуманный облик, который будет интересен и его жителям, и гостям. Формируя современную и комфортную среду город становится привлекательнее для туристов, а от этого выигрывает и локальный бизнес: кафе, гостиницы, экскурсоводы, производители сувенирной продукции», – отметила министр предпринимательства и туризма Республики Башкортостан Светлана Верещагина.
Проектом предусмотрена установка туристической навигации, арт-объектов, обустройство фотозон, а также архитектурная подсветка фасадов зданий. За счет внебюджетных средств будет проведено благоустройство стадиона в парке Машиностроителей. Все мероприятия направлены на улучшение условий посещения города и привлечение дополнительного туристического потока.
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