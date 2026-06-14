Уфимец отсудил у магазина полмиллиона за пропавшую технику

Житель Башкирии заказал в интернет-магазине стиральную и сушильную машины, а также духовой шкаф. За всю технику он отдал 182 725 рублей. Однако заказ так и не был доставлен, а продавец игнорировал все претензии.
Уфимец обратился за помощью в управление Роспотребнадзора по РБ. Специалисты предоставили консультацию и подготовили экспертное заключение для суда. Иск был подан в Кировский районный суд Уфы, который полностью поддержал позицию истца.
В результате между сторонами было заключено мировое соглашение. Продавец выплатит не только стоимость техники, но и штраф, неустойку и компенсацию морального вреда.
Всего мужчина получит 549 675 рублей.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.