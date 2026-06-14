Уфимец отсудил у магазина полмиллиона за пропавшую технику

Житель Башкирии заказал в интернет-магазине стиральную и сушильную машины, а также духовой шкаф. За всю технику он отдал 182 725 рублей. Однако заказ так и не был доставлен, а продавец игнорировал все претензии.

Уфимец обратился за помощью в управление Роспотребнадзора по РБ. Специалисты предоставили консультацию и подготовили экспертное заключение для суда. Иск был подан в Кировский районный суд Уфы, который полностью поддержал позицию истца.

В результате между сторонами было заключено мировое соглашение. Продавец выплатит не только стоимость техники, но и штраф, неустойку и компенсацию морального вреда.

Всего мужчина получит 549 675 рублей.