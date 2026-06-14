Регионам помогут закупить системы непрерывного мониторинга сахара для детей и беременных женщин с сахарным диабетом. На эти цели кабмин выделит почти 5 млрд рублей, сообщает пресс-служба правительства России.
Кроме того, почти 2 млрд рублей направят на бесплатные лекарства и лечебное питание для инвалидов, ветеранов боевых действий, участников Великой Отечественной войны, чернобыльцев и блокадников.
Ранее сообщалось, что глюкометр непрерывного мониторинга в республике нужен 1,5 тысячи детей. Их распределением в Башкирии занимается Республиканская детская клиническая больница.
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