Метеослужба сообщила прогноз на понедельник в Башкирии

О погоде на 15 июня: по региону прогнозируются кратковременные дожди. Ветер переменных направлений до 5 м/с, при грозе порывы до 14 м/с. Температура ночью +9,+14, днем +21,+26. Ночью и утром на дорогах местами туманы, видимость ухудшится до 500 м и менее.
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