В Башкирии женщине внезапно потребовалась помощь спасателей

В Башкирии спасатели госкомитета РБ по ЧС пришли на помощь 38‑летней женщине: она не могла самостоятельно снять кольцо с пальца правой руки. Из‑за того, что украшение сдавливало палец, начался отек — это грозило дальнейшим ухудшением состояния.

Сотрудники службы оперативно среагировали: с помощью слесарного инструмента они аккуратно сняли кольцо и предотвратили развитие осложнений.

В ведомстве напоминают: даже на первый взгляд несложные ситуации требуют своевременного обращения за помощью. Промедление может привести к сильному отёку и необходимости уже медицинского вмешательства.