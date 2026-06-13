В Башкирии рыбакам напомнили о правилах безопасности

Сотрудники МЧС Башкирии ежедневно патрулируют водоемы региона и призывают рыболовов строго соблюдать правила безопасности. В ведомстве рекомендуют перед выездом на рыбалку обязательно уточнять прогноз погоды: при сильном ветре, грозе или резком ухудшении видимости от ловли лучше отказаться.

Стоит выбирать только знакомые места, избегая обрывистых берегов, оползневых участков и зон, подмываемых течением. Опасны и скользкие валуны — падение с них нередко приводит к серьезным травмам.

Важно сообщить близким о своих планах и ориентировочном времени возвращения, а также взять с собой заряженный мобильный телефон. Категорически не рекомендуется употреблять алкоголь до и во время рыбалки: по статистике, именно спиртное становится причиной большинства трагедий на воде.

Особого внимания требует рыбалка с лодки. Перед выходом на воду нужно проверить плавсредство на наличие трещин, убедиться в исправности вёсел и рулевого управления. Необходимо надевать спасательный жилет, не перегружать лодку и избегать резких движений, чтобы не допустить её раскачивания. Детям находиться в лодке разрешается только в сопровождении взрослых и при обязательном использовании спасательных жилетов.