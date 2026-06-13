В Башкирии пропал мужчина, который нуждается в помощи медиков

В Бирске разыскивают 86‑летнего Алексея Яковлева, мужчина пропал без вести. По данным поискового отряда «Лиза Алерт», пенсионер ушел из дома 12 июня и до сих пор не вернулся.
Особенно подчеркивается, что Алексей Яковлев нуждается в медицинской помощи.
Его приметы: рост – 160 см, худощавое телосложение, седые волосы и голубые глаза. В день исчезновения на нем были черная куртка, темно‑зеленая рубашка, черные брюки и резиновые сапоги.
Если вам что‑либо известно о местонахождении мужчины, пожалуйста, позвоните по номеру 8 (800) 700‑54‑52 либо по телефону 112.
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