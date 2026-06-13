Учительница из Башкирии хотела заработать, но лишилась полумиллиона рублей

Очередное дело о мошенничестве возбудили полицейские МВД Башкирии. На этот раз к ним обратилась 53-летняя учительница из Гафурийского района. Жительница села Саитбаба в социальных сетях увидела рекламу о выгодных инвестициях.

«Перейдя по ссылке, она попала на страницу с предложением быстрого и легкого заработка. После этого, ознакомившись с информацией, поспешила заполнить предложенную мошенниками анкету. Ей тут же перезвонили и предложили очень выгодные условия обогащения. По указанию „брокеров“ женщина установила на свой телефон несколько программ, позволяющих бесконтактно управлять ее счетами через онлайн-банк. За две недели она „вложила в инвестиции“ деньги, которые взяла в кредит. Когда злоумышленники настойчиво стали требовать у потерпевшей перевода дополнительного 20-процентного взноса за возможность вывести деньги, в этот момент она заподозрила неладное», — рассказали в пресс-службе МВД республики.

Женщина сначала пожаловалась куратору, но позже ее заблокировали и перестали выходить на связь. В итоге, педагог потеряла 500 тысяч рублей.

Ранее «Башиинформ» сообщал о школьнице, которая обогатила мошенников на 800 тысяч рублей.