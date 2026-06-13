Тараканы падают с потолка: в Уфе бабушка завалила квартиру мусором

Вопиющий случай произошел с 85-летней бабушкой в Уфе. Женщина проживает в многоквартирном доме по улице Зорге и плохо ходит. В основном бабушка передвигается, ползая на коленках. Накануне во дворе дома ее заметила волонтер и обратилась за помощью к неравнодушным.
«У бабушки деменция, которая проявляется в патологическом собирательстве. На это никто не обращал внимания, пока соседи не начали у себя в квартирах замечать мышей и тараканов. Комнаты завалены метровым своем мусора, повсюду следы жизнедеятельности грызунов, тараканы, погрызанные мышами мебель и вещи. Вонь жуткая, тараканы падают даже с потолка», — рассказали волонтеры.
В квартире бабушки уже начали уборку и вывезли десятки мешков мусора. Работы предстоит много, отметили волонтеры.
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