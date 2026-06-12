В Башкирии прославляют одну из самых загадочных святынь

12 июня Русская православная церковь прославляет Табынскую икону Божией Матери - одну из самых почитаемых и в то же время загадочных святынь нашего республики.

Накануне во всех концах республики провели всенощные бдения, организовали крестные ходы. Сегодня верующие стекаются в Богородице-Табынский монастырь на Святых Ключах на торжественные богослужения.

Дело в том, что история иконы связана с Башкирией. По преданию, в конце XVI века на соленом источнике рядом с Красноусольском иеродиакон Амвросий трижды слышал неземной голос: «Возьми мою икону», пока на третий день не увидел ее сияющей на большом камне. Чудотворный образ на протяжении веков был одной из главных святынь Урала и Поволжья. В годы Гражданской войны святыня была утрачена. Ее след затерялся в Китае. Но память о ней жива, каждый год тысячи паломников приходят к чудотворным спискам.

«В том, что День России совпадает с чествованием этой древней святыни, я вижу глубокий смысл. Наша сила - в единстве, в уважении к своим корням и традициям, вере предков и общей истории. Пусть этот праздничный день наполнит ваши сердца миром и теплом», - написал премьер-министр правительства Андрей Назаров.

Напомним, ранее стало известно, что частица мощей святого князя Александра Невского будет постоянно храниться в Уфе, писал «Башинформ».