Синоптики рассказали о погоде в Башкирии на праздничные выходные

В конце недели республика окажется в тыловой части циклонов, смещающихся с Каспийского моря. Поэтому в ближайшие дни в Башкирии ожидаются дожди разной интенсивности, сообщает Башгидромет.
Так, сегодня, 12 июня, днем в регионе пройдут дожди, местами грозовые. Ветер северо-западный, западный умеренный, при грозе порывистый. Днем воздух прогреется до +18,+23 градусов.
В субботу и воскресенье, 13 и 14 июня, ночью местами, днем по республики кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-восточный, восточный умеренный, днем при грозах порывистый. Ночью температура воздуха составит +9,+14 градусов, днем +20,+25 градусов.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.