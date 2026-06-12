Синоптики рассказали о погоде в Башкирии на праздничные выходные

В конце недели республика окажется в тыловой части циклонов, смещающихся с Каспийского моря. Поэтому в ближайшие дни в Башкирии ожидаются дожди разной интенсивности, сообщает Башгидромет.

Так, сегодня, 12 июня, днем в регионе пройдут дожди, местами грозовые. Ветер северо-западный, западный умеренный, при грозе порывистый. Днем воздух прогреется до +18,+23 градусов.

В субботу и воскресенье, 13 и 14 июня, ночью местами, днем по республики кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-восточный, восточный умеренный, днем при грозах порывистый. Ночью температура воздуха составит +9,+14 градусов, днем +20,+25 градусов.