49 пляжей Анапы получили разрешение на открытие, еще 18 проходят экспертизу. Работы по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов при крушении танкеров в Керченском проливе продолжается. Сейчас ведется отсыпка дополнительного слоя чистого песка на пострадавших от мазута пляжах Анапы. Работа находится на контроле Роспотребнадзора. Об этом сообщил вице-премьер Виталий Савельев на заседание правкомиссии для координации работ по ликвидации последствий ЧС.

В акватории Черного моря, а также побережья Краснодарского края и Республики Крым ведется мониторинг. За прошедшее время случаев выбросов нефтепродуктов не зафиксировано. На космических снимках в районе крушения танкеров подтвержденных пятен нефтепродуктов не выявлено.

Всего с начала работ очищено более 3,6 тысяч км береговой линии, в том числе повторно. Вывезли около 185,3 тысяч тонн загрязненного песка и грунта.

Как ранее писал «Башинформ», Роспотребнадзор готов был разрешить открывать пляжи, если строго соблюдались правила проведения работ по восстановлению уровней песка. Исследования показали, что такая методика рекультивации пляжей позволит исключить контакт кожи с потенциально загрязненным нижним