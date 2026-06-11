В Уфе стартовал курс по реформированию психоневрологических интернатов

11 июня в Уфе стартовал первый очный модуль курса «Нормализация жизни в ПНИ и ДДИ», на который съехались 44 специалиста из 10 регионов России, прошедшие строгий отбор. Курс реализуется при поддержке Фонда президентских грантов.

Курс предназначен для профессионалов, работающих с людьми с нарушениями психического здоровья — это сотрудники министерств, директора интернатов, врачи, психологи и представители некоммерческих организаций.

Основная цель обучения — помочь трансформировать систему психоневрологических интернатов (ПНИ) и детских домов-интернатов (ДДИ), чтобы жизнь людей в этих учреждениях стала более приближенной к нормальной.

Обучение будет проходить в несколько этапов, с июня по декабрь 2026 года в различных регионах страны. Первый модуль в Уфе посвящен настройке «оптики» — пониманию изменений, которые произошли в системе ПНИ за последние 10 лет. Куратор курса Нюта Федермессер расскажет о необходимости трансформации системы и важности объединения усилий власти, НКО и бизнеса.

В рамках 4-дневного интенсива в Уфе участники посетят социальные учреждения республики (Серафимовский детский дом, Салаватский дом соцобслуживания «Самоцветы» и Уфимский хоспис). Также встретятся с Главой Башкортостана Радием Хабировым.

Итогом обучения станут проекты преобразований для 20 интернатов по всей стране, а выпускники получат дипломы государственного образца.

Как рассказали организаторы, Башкортостан выбран стартовой площадкой курса, благодаря успешному опыту межведомственного взаимодействия и наличию сильной команды выпускников программы Института социальных советников. Среди выпускников — советник Главы Республики Башкортостан Радия Хабирова по развитию социальной политики Альбина Касимханова и заместитель министра семьи, труда и социальной защиты населения республики Ирина Небогатова.

«Мы очень рады начинать курс именно тут, в Уфе, потому что хочется на самом старте продемонстрировать студентам, каких крутых результатов можно добиться, если представители самых разных сфер переходят от конфликтов к взаимодействию и объединяют усилия и ресурсы. Здесь, в Республике Башкортостан, погруженность руководства региона в проблематику социальной сферы, активность Каринэ Хабировой, вовлеченность жителей региона привели к очень успешной работе многих НКО, к появлению Уфимского хосписа, к множеству удачных реформ, которые отсюда транслируются на всю страну», — отметила Нюта Федермессер.

Программа института советников по социальным изменениям реализуется социальным проектом Народного фронта «Регион заботы».