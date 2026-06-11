Пятница, 12 Июня 2026
|
Уфа
+13 °С
ГлавноеПолитикаЭкономикаОбществоСпортЧПТехнологииКультураВсё для ПобедыАналитика
|Последние новости
08:10 (UTC+5), 11 Июня 2026

В Уфе стартовал курс по реформированию психоневрологических интернатов

Фото: Михаил Землянов | предоставлено организаторами
Гульфия Акулова

11 июня в Уфе стартовал первый очный модуль курса «Нормализация жизни в ПНИ и ДДИ», на который съехались 44 специалиста из 10 регионов России, прошедшие строгий отбор. Курс реализуется при поддержке Фонда президентских грантов.

Курс предназначен для профессионалов, работающих с людьми с нарушениями психического здоровья — это сотрудники министерств, директора интернатов, врачи, психологи и представители некоммерческих организаций.

Основная цель обучения — помочь трансформировать систему психоневрологических интернатов (ПНИ) и детских домов-интернатов (ДДИ), чтобы жизнь людей в этих учреждениях стала более приближенной к нормальной.

Обучение будет проходить в несколько этапов, с июня по декабрь 2026 года в различных регионах страны. Первый модуль в Уфе посвящен настройке «оптики» — пониманию изменений, которые произошли в системе ПНИ за последние 10 лет. Куратор курса Нюта Федермессер расскажет о необходимости трансформации системы и важности объединения усилий власти, НКО и бизнеса.

В рамках 4-дневного интенсива в Уфе участники посетят социальные учреждения республики (Серафимовский детский дом, Салаватский дом соцобслуживания «Самоцветы» и Уфимский хоспис). Также встретятся с Главой Башкортостана Радием Хабировым.

Итогом обучения станут проекты преобразований для 20 интернатов по всей стране, а выпускники получат дипломы государственного образца.  

Как рассказали организаторы, Башкортостан выбран стартовой площадкой курса, благодаря успешному опыту межведомственного взаимодействия и наличию сильной команды выпускников программы Института социальных советников.  Среди выпускников — советник Главы Республики Башкортостан Радия Хабирова по развитию социальной политики Альбина Касимханова и заместитель министра семьи, труда и социальной защиты населения республики Ирина Небогатова.

«Мы очень рады начинать курс именно тут, в Уфе, потому что хочется на самом старте продемонстрировать студентам, каких крутых результатов можно добиться, если представители самых разных сфер переходят от конфликтов к взаимодействию и объединяют усилия и ресурсы. Здесь, в Республике Башкортостан, погруженность руководства региона в проблематику социальной сферы, активность Каринэ Хабировой, вовлеченность жителей региона привели к очень успешной работе многих НКО, к появлению Уфимского хосписа, к множеству удачных реформ, которые отсюда транслируются на всю страну», — отметила Нюта Федермессер.

Программа института советников по социальным изменениям реализуется социальным проектом Народного фронта «Регион заботы».

Присоединяйтесь — больше и быстрее в наших соцсетях:
подписаться на новости
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
www.bashinform.ru
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru