В Уфе горожан приглашают на сельхозярмарки

В Уфе в субботу и воскресенье 13 и 14 июня пройдут фермерские ярмарки. Торговые площадки организуются на ул. Рабкоров, 20, и на площади перед Дворцом спорта. Время работы - с 9 до 16 часов. К участию приглашаются все желающие представить свою продукцию республиканские сельхозтоваропроизводители.