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06:58 (UTC+5), 11 Июня 2026

В 20 районах Башкирии 12 июня будет действовать «сухой закон»

В День России — 12 июня, в 20 районах Башкирии пройдут сабантуи, а это значит, что розничная продажа алкоголя в этих муниципалитетах будет запрещена.

Фото: Сгенерировано нейросетью | ГигаЧат
Галина Бахшиева

Напомним, в дни проведения сабантуев в городах и районах республики установлен запрет на продажу алкоголя.

«При этом запреты не распространяются на розничную продажу спиртного при оказании услуг общепита», — отметили в минторге Башкирии.

Сегодня сабантуй проводится в Баймакском районе. Завтра, 12 июня, «праздник плуга» отметят аграрии Балтачевского, Белокатайского, Благоварского, Благовещенского, Бураевского, Давлекановского, Дуванского, Иглинского, Илишевского, Ишимбайского, Кигинского, Краснокамского, Мишкинского, Нуримановского, Салаватского, Стерлибашевского, Татышлинского, Туймазинского, Федоровского и Шаранского районов.

13 июня сабантуи, согласно указу Главы Башкирии Радия Хабирова, пройдут в Бирском, Караидельском, Мечетлинском и Стерлитамакском районах, а 20 июня — в Белебеевском и Куюргазинском районах.

Последние в этом году сабантуи пройдут в июле. 4 июля праздник плуга состоится в Дюртюлинском районе, 18-го — в Белорецком.

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