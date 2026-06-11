В 20 районах Башкирии 12 июня будет действовать «сухой закон»

Напомним, в дни проведения сабантуев в городах и районах республики установлен запрет на продажу алкоголя.

«При этом запреты не распространяются на розничную продажу спиртного при оказании услуг общепита», — отметили в минторге Башкирии.

Сегодня сабантуй проводится в Баймакском районе. Завтра, 12 июня, «праздник плуга» отметят аграрии Балтачевского, Белокатайского, Благоварского, Благовещенского, Бураевского, Давлекановского, Дуванского, Иглинского, Илишевского, Ишимбайского, Кигинского, Краснокамского, Мишкинского, Нуримановского, Салаватского, Стерлибашевского, Татышлинского, Туймазинского, Федоровского и Шаранского районов.

13 июня сабантуи, согласно указу Главы Башкирии Радия Хабирова, пройдут в Бирском, Караидельском, Мечетлинском и Стерлитамакском районах, а 20 июня — в Белебеевском и Куюргазинском районах.

Последние в этом году сабантуи пройдут в июле. 4 июля праздник плуга состоится в Дюртюлинском районе, 18-го — в Белорецком.