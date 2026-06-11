Пятница, 12 Июня 2026
|
Уфа
+13 °С
ГлавноеПолитикаЭкономикаОбществоСпортЧПТехнологииКультураВсё для ПобедыАналитика
|Последние новости
04:00 (UTC+5), 11 Июня 2026

Стартовали летние продажи в ЖК «8 НЕБО» от ГК «Первый Трест»

8 НЕБО — это свежий взгляд на городскую жизнь, где архитектура вступает в диалог с небом, а комфорт обрамляется высотой потолков и широтой открывающихся видов.

Фото: АО ГК «ПТ» | предоставлено пресс-службой компании

Открыты продажи квартир в Литере 2 (секции А, Б, В). Для тех, кто хочет жить выше привычного горизонта, настал момент, чтобы стать частью этого невероятного пространства.

Комплекс «8 НЕБО» расположен в динамично развивающемся микрорайоне «Планета» — на пересечении улиц Лесотехникума и Комсомольской. Удобный выезд на проспект Салавата Юлаева связывает «8 НЕБО» с любой точкой города за считанные минуты.

Проект разработан шведским бюро Semren & Mansson при участии MADO. Архитектура здесь мягко вписывается в рельеф, подчёркивая перепады высот. Восемь разновысотных корпусов создают динамичный, «дышащий» силуэт, который становится новой доминантой района. Архитектура становится полноценным участником жизни — ярким, запоминающимся, но не крикливым.

Проект в цифрах:
2028 — срок завершения строительства III квартал 2027 года
355 мест в детском саду
1 600 мест в школе
5 видовых башен
от 9 до 32 — этажность
Общая площадь жилого комплекса составит 150 000 м²

Внутри квартала запроектирована сеть пешеходных и велосипедных маршрутов. Они связывают дворы, детские площадки, зоны тихого отдыха и соседский центр в единую экосистему. Более 2,4 тысячи квадратных метров озеленения, где возможно всё: от активных игр до медитативных прогулок, где единственным шумом останется шелест крон и детский смех.

Потребность в местах для автомобилей закрывают подземный паркинг и гостевые места на открытом пространстве. Количество мест в паркинге (Литер 2) — 281, гостевых мест вне придомовой территории — 20. Подземный паркинг оснащен системой бесконтактного доступа по номеру автомобиля, а попасть в него можно прямо с лифта.

Удобство рождается из небольших, но ценных деталей: отдельные велосипедные и колясочные комнаты, уютная зона ожидания в холлах, гостевой санузел в местах общего пользования, посылочные боксы для хранения доставленных товаров. Также здесь предусмотрены интеллектуальная подсветка фасадов и мест общего пользования, собственная охрана и контрольно-пропускной пункт, а также лапомойки для домашних питомцев.

В ЖК «8 НЕБО» создаётся пространство для добрососедства: коворкинг, открытая библиотека, уютная кухня, кинотеатр, детская площадка и умное зонирование, где каждому найдётся место: для тихих занятий или шумных праздников. Соседский центр — живое сердце комплекса, наполненное энергией общения и творчества. Хотите провести мастер-класс, лекцию или кулинарный вечер? Это ваша сцена для инициатив и талантов.

Планировочные решения здесь созданы для любых сценариев жизни: увеличенные и панорамные окна, высокие потолки от 2,7 до 3,3 метра, квартиры с мастер-спальнями, потрясающие виды на город и система центрального кондиционирования.

Квартиры доступны в различных форматах — от уютных студий до просторных многокомнатных вариантов с улучшенной черновой отделкой. Проектное финансирование предоставлено банком-партнером ПАО «Сбербанк».

Узнайте больше о старте продаж и доступных планировках на официальном сайте 8nebo.ru или в отделе продаж ГК «Первый Трест». Не упустите возможность выбрать квартиру на высоте, где мечты обретают крылья!

Реклама. АО ГК «ПТ». ИНН 0274395907
Присоединяйтесь — больше и быстрее в наших соцсетях:
подписаться на новости
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
www.bashinform.ru
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru