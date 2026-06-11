Стартовали летние продажи в ЖК «8 НЕБО» от ГК «Первый Трест»

Открыты продажи квартир в Литере 2 (секции А, Б, В). Для тех, кто хочет жить выше привычного горизонта, настал момент, чтобы стать частью этого невероятного пространства.

Комплекс «8 НЕБО» расположен в динамично развивающемся микрорайоне «Планета» — на пересечении улиц Лесотехникума и Комсомольской. Удобный выезд на проспект Салавата Юлаева связывает «8 НЕБО» с любой точкой города за считанные минуты.

Проект разработан шведским бюро Semren & Mansson при участии MADO. Архитектура здесь мягко вписывается в рельеф, подчёркивая перепады высот. Восемь разновысотных корпусов создают динамичный, «дышащий» силуэт, который становится новой доминантой района. Архитектура становится полноценным участником жизни — ярким, запоминающимся, но не крикливым.

Проект в цифрах:

2028 — срок завершения строительства III квартал 2027 года

355 мест в детском саду

1 600 мест в школе

5 видовых башен

от 9 до 32 — этажность

Общая площадь жилого комплекса составит 150 000 м²

Внутри квартала запроектирована сеть пешеходных и велосипедных маршрутов. Они связывают дворы, детские площадки, зоны тихого отдыха и соседский центр в единую экосистему. Более 2,4 тысячи квадратных метров озеленения, где возможно всё: от активных игр до медитативных прогулок, где единственным шумом останется шелест крон и детский смех.

Потребность в местах для автомобилей закрывают подземный паркинг и гостевые места на открытом пространстве. Количество мест в паркинге (Литер 2) — 281, гостевых мест вне придомовой территории — 20. Подземный паркинг оснащен системой бесконтактного доступа по номеру автомобиля, а попасть в него можно прямо с лифта.

Удобство рождается из небольших, но ценных деталей: отдельные велосипедные и колясочные комнаты, уютная зона ожидания в холлах, гостевой санузел в местах общего пользования, посылочные боксы для хранения доставленных товаров. Также здесь предусмотрены интеллектуальная подсветка фасадов и мест общего пользования, собственная охрана и контрольно-пропускной пункт, а также лапомойки для домашних питомцев.

В ЖК «8 НЕБО» создаётся пространство для добрососедства: коворкинг, открытая библиотека, уютная кухня, кинотеатр, детская площадка и умное зонирование, где каждому найдётся место: для тихих занятий или шумных праздников. Соседский центр — живое сердце комплекса, наполненное энергией общения и творчества. Хотите провести мастер-класс, лекцию или кулинарный вечер? Это ваша сцена для инициатив и талантов.

Планировочные решения здесь созданы для любых сценариев жизни: увеличенные и панорамные окна, высокие потолки от 2,7 до 3,3 метра, квартиры с мастер-спальнями, потрясающие виды на город и система центрального кондиционирования.

Квартиры доступны в различных форматах — от уютных студий до просторных многокомнатных вариантов с улучшенной черновой отделкой. Проектное финансирование предоставлено банком-партнером ПАО «Сбербанк».

Узнайте больше о старте продаж и доступных планировках на официальном сайте 8nebo.ru или в отделе продаж ГК «Первый Трест». Не упустите возможность выбрать квартиру на высоте, где мечты обретают крылья!