Синоптики рассказали о погоде в Башкирии на 12 июня

По прогнозам синоптиков днем 11 июня в большинстве районов будут наблюдаться кратковременные дожди разной интенсивности, по северо-востоку до сильных, в отдельных районах прогремят грозы. Ожидается умеренно теплая погода с температурой воздуха +18, +23°.

12 июня, в День России, существенных изменений в погоде не ожидается — возможны кратковременные дожди с температурой воздуха +20, +22°.

13 июня температура воздуха днем повысится до +20, +25°.

В начале следующей недели кратковременные дожди сохранятся местами.