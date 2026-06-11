Росгосстрах запускает страхование жилья для пользователей портала «Госуслуги Дом»

Пользователям приложения «Госуслуги Дом» стал доступен страховой продукт «Защита квартиры», разработанный компанией Росгосстрах. Это цифровой полис с помесячной оплатой, с помощью которого собственники и арендаторы квартир могут застраховать жилье, внутреннюю отделку, инженерные системы и гражданскую ответственность перед соседями. Поскольку данные по недвижимости и владельцу уже привязаны к личному кабинету на Госуслугах, они подтягиваются в договор страхования автоматически, что делает его оформление быстрым и простым.

«За три года приложение «Госуслуги Дом» стало самым популярным продуктом в сегменте ЖКХ. Его установили уже 19,3 млн россиян. Наша цель — дать единый инструмент для решения всех вопросов ЖКХ, поэтому в приложении мы объединяем экосистему отраслевых сервисов. Один из них — доступное и прозрачное страхование жилья. Для его запуска в 2025 году мы отобрали наиболее надежные страховые компании, заинтересовавшиеся проектом, в число которых вошел Росгосстрах. Мы удовлетворены работой с Росгосстрахом и уверены, что наш совместный продукт будет востребован пользователями приложения», — отметил заместитель генерального директора АО «Оператор информационной системы» Александр Кондеев.

Срок страхования — один календарный месяц, договор начинает действовать с первого числа месяца, следующего за датой оплаты. На цену страхования не влияет площадь квартиры, этажность дома и стоимость материалов отделки. Тарифы зависят только от типа населенного пункта. Так, для Москвы, Санкт-Петербурга и Московской области ежемесячный платеж составляет 299 рублей, для городов-миллионников — 199 рублей, а для остальных населенных пунктов – 149 рублей. Соответственно, отличается и сумма ответственности Росгосстраха по договору: 7,6 млн рублей для столицы, 4 млн для миллионников и 3,2 млн для других городов и поселков.

«В прошлом году средняя выплата по страховым случаям с квартирами составила порядка 50 тыс. рублей, при этом самая крупная сумма после залива составила почти 1,3 млн рублей, — рассказывает директор филиала ПАО СК «Росгосстрах» в Башкирии Юрий Шпизель. — Поэтому страховая защита — это прежде всего про финансовое спокойствие на случай, если что-то все же пойдет не по плану».

Юрий Шпизель отмечает, что продукт предусматривает возмещение ущерба, например, от пожара, возникшего по причине короткого замыкания, от средств пожаротушения или последствий удара взрывной или звуковой волны. С таким полисом собственник или арендатор квартиры получит финансовую защиту и на случай ущерба от беспилотников или их частей при падении или взрыве. Эксперт особо подчеркивает заложенные в покрытие продукта «Защита квартиры» высокие лимиты выплат по рискам гражданской ответственности, которые составляют для разных типов населенных пунктов, соответственно, 800 тысяч, 500 тысяч и 300 тысяч рублей.

«Статистика показывает, что основной угрозой для квартир являются заливы — например, в прошлом году на такие происшествия пришлось 94% заявлений от клиентов Росгосстраха по страховым случаям с жильем в многоэтажных домах. И опыт нашей компании показывает, что таких сумм будет достаточно для того, чтобы уладить возможные проблемы с соседями и компенсировать им ущерб от протечки», — пояснил Юрий Шпизель.