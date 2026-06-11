Нефтяники Уфы вышли на шествие в костюмах народов Башкортостана

В Уфе состоялось торжественное шествие в национальных костюмах народов республики. Колонна прошла от монумента Дружбы до сквера у стелы «Уфа – город трудовой доблести». Вместе со взрослыми шли дети – многие вышли на улицу целыми семьями. Как пояснили в «Башнефти», выступившей организатором, яркое мероприятие приурочено к Году единства народов России и призвано подчеркнуть атмосферу межнационального и межкультурного согласия в регионе, а также стремление башкирских нефтяников к укреплению мира между народами.

Шествие стартовало у монумента Дружбы, символизирующего добровольное вхождение башкирского народа в состав Российского государства и прочное национальное единство в Башкортостане. Колонна из работников предприятия и других жителей Уфы в традиционных народных костюмах с флагами России, Башкортостана и компании прошла по центральной части города. Шествие выглядело ярко и нарядно. Можно было увидеть расшитые камзолы и платья, кокошники с лентами, папахи, узорчатые пояса, яркие шали. Каждый костюм – чья-то семейная история. Своими впечатлениями поделилась Алла Лаптева, работник предприятия «Башнефть-Профи»:

«Для меня огромная честь участвовать в таком событии. Оно объединило все народы нашей республики и страны. Я здесь впервые – и сразу в таком масштабе. Люблю свою работу, живу ею. Это то, что делает нас не просто коллегами, а людьми мира. Тем более что шествие приурочено ко Дню народного единства. Когда мы едины – мы непобедимы».

Александр Никифоров, работник предприятия «Башнефть-Полюс», представлял культуру народов Кавказа. Он родился в Уфе, но с гордостью надел костюм, олицетворяющий доблесть и мужество: «Эти качества всегда помогали нашим воинам защищать Родину, в том числе во времена Великой Отечественной войны. Для меня это способ почтить предков. Каждый костюм здесь – память о предках и знак единства».

Финишной точкой шествия стал сквер стелы «Уфа – город трудовой доблести». Эта площадка посвящена самоотверженному труду уфимцев в годы Великой Отечественной войны, включая нефтедобытчиков и нефтепереработчиков, которые обеспечивали фронт и тыл горюче-смазочными материалами. В сквере состоялся торжественный митинг участников шествия, завершившийся концертной программой, в которой выступили солисты и творческие коллективы – участники и победители корпоративного конкурса «Энергия талантов» «Роснефти». Они исполнили патриотические народные песни разных времен. Творческие выступления подчеркнули богатство и самобытность культурно-национальных традиций многотысячного коллектива «Башнефти», входящей в «Роснефть», и всей республики.

«Башкортостан – один из крупнейших регионов и индустриальных центров нашей страны. В республике проживают более 110 национальностей, в том числе русские, башкиры, татары, чуваши, марийцы, удмурты, мордва и другие. Реализация подобных инициатив соответствует стратегии нашего предприятия по устойчивому развитию и отражает приверженность к принципам корпоративной социальной ответственности, включая поддержку этнокультурного разнообразия патриотического просвещения населения», – отметили организаторы шествия.