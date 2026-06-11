ГАИ проводит сплошные проверки автобусов в Уфе

Прямо сейчас в Уфе проходят традиционные сплошные проверки пассажирского транспорта. Проверочные мероприятия инициировала столичная госавтоинспекция в рамках профилактического мероприятия «Автобус». Главная их цель — повышение уровня безопасности пассажирских перевозок и снижение аварийности на дорогах города.

Автоинспекторы совместно с другими заинтересованными ведомствами проверяют у водителей наличие и соответствие всех необходимых документов, включая иностранные водительские удостоверения и разрешение на работу на территории России.

Кроме того, в рамках социальной кампании «Не рули, Малай!» инспекторы уделяют особое внимание недопущению управления автомототранспортом несовершеннолетними.