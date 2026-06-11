Эксперт: семьям с одним ребёнком стоит не откладывать решение по ипотеке

По мнению коммерческого директора ГК DARS* Дмитрия Софронова, корректировки программы в первую очередь затронут пары с одним ребёнком. Государство стремится сбалансировать поддержку семей с детьми и нагрузку на бюджет, поэтому ожидается дифференцированный подход к разным категориям заёмщиков.

Эксперт отметил: тем, кто планировал воспользоваться программой, не стоит затягивать с оформлением сделки.

«Мы прогнозируем, что с 1 июля для семей с одним ребёнком ставка по семейной ипотеке может быть повышена до 10% и даже выше, тогда как нынешние 6% сохранятся только для семей с тремя и более детьми, — пояснил Софронов. — Именно поэтому сейчас самое время позаботиться о покупке квартиры. Тем, кто намерен использовать семейную ипотеку, стоит оценить свои планы в ближайшие недели. Оформление сделки в начале июня позволит зафиксировать нынешние параметры программы. После 1 июля ставки для семей с одним ребёнком могут стать в два раза менее выгодными, и это важно учитывать».

Эксперт подчеркнул, что окончательные решения пока не приняты, но рынок уже ориентируется на этот сценарий как на один из наиболее вероятных.

Ранее глава федерального риелторского агентства «Этажи» Ильдар Хусаинов предположил, что один из возможных вариантов дифференциации ставки может выглядеть следующим образом: около 12% — для семей с одним ребёнком, 10% — для супругов с двумя детьми, 8% — для тех, у кого трое детей и более. Официальных решений пока нет, однако их подтверждение может появиться в ближайшие недели.

Что всё это значит для покупателя? Сейчас рыночные ипотечные ставки держатся в диапазоне 17–23% годовых. Семейная ипотека под 6% — редкая возможность, которая может исчезнуть для семей с одним ребёнком уже через месяц. Даже если ставку поднимут до 12%, ежемесячный платёж вырастет на десятки тысяч рублей. За несколько недель до 1 июля ещё можно успеть подать заявку, выбрать квартиру в проверенном проекте и зафиксировать текущие условия.

Покупать жильё в «Городе природы» сейчас — значит не просто получить квартиру от надёжного застройщика, а сохранить ощутимую сумму в семейном бюджете на годы вперёд. Промедление в этом случае — это буквально деньги, которые уходят на проценты. Поэтому, если вы планировали воспользоваться семейной ипотекой, лучше позвонить или приехать в отдел продаж уже на этой неделе, отмечают в компании. Чем ближе июль, тем меньше выбор и выше ставки.