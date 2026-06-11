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11:56 (UTC+5), 11 Июня 2026

Эксперт рассказал, как защитить жилье в период отпуска

Перед отпуском многие проверяют паспорта и билеты, но забывают про квартиру — а зря: открытые окна или невыключенный утюг стать причиной неприятных сюрпризов к возвращению хозяев. Эксперт по страхованию Юрий Шпизель рассказал о главных рисках и неочевидных сценариях, о которых стоит подумать заранее.

Фото: Башинформ | архив

Базовый минимум перед отъездом известен, но именно его чаще всего проверяют в спешке. Закрыть окна и балкон, отключить лишние электроприборы, перекрыть воду – все это лучше сделать чуть заранее, а не в последние пять минут. Хороший прием — сделать несколько фотографий перед выходом: кранов, оконных ручек. Это помогает не возвращаться мыслями к вопросу «а точно ли я все выключил?» уже по дороге в аэропорт.

Если вы просите соседа или родственника посмотреть за квартирой, лучше заранее объяснить ему, что делать или оставить инструкцию в мессенджере: где находятся вводные краны и электрощиток, номера телефонов управляющей компании и аварийной службы, можно ли вскрывать помещение в экстренной ситуации. Последнее особенно важно, если владелец находится в другой стране или без стабильной связи.

Для защиты квартиры сегодня существуют системы умного дома – датчики протечки, дыма, открытия двери, которые могут круглосуточно отслеживать ситуацию в квартире и сразу отправлять уведомление владельцу на смартфон. Главное проверить, работают ли они. Сам сигнал не устранит протечку или задымление, но поможет быстрее передать информацию о случившемся.

Важно сделать и так, чтобы со стороны не было очевидно, что дома никого нет. Выдать отсутствие жильцов могут переполненный почтовый ящик, посылка, несколько дней лежащая у порога. Перед отъездом стоит отменить регулярные доставки и опцию «оставить у двери». Такие шаги помогут не привлекать внимание нежелательных гостей.

Но даже если все сделать правильно, часть рисков остается вне контроля владельца. Вода может протечь в помещение от соседей сверху, а скачок напряжения — вывести из строя технику в пустой квартире. Последствия для бюджета бывают ощутимыми, отмечает Юрий Шпизель. По данным эксперта, в прошлом году самая крупная страховая выплата после залива составила почти 1,3 млн рублей. Поэтому страховая защита — это прежде всего про спокойствие на случай, если что-то пойдет не по плану. Застраховать можно не только помещение, но и мебель, технику, а также ответственность перед соседями — если вдруг зальют не вас, а вы.

Таким образом, способов защитить жильё на время отпуска много — от базовой проверки окон и приборов до установки датчиков умного дома, помощи соседей и страховки. Какой из них выбрать — зависит от приоритетов и бюджета, главное не оставлять квартиру без внимания перед отъездом. 

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