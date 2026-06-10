В Башкирии увидят сближение Марса и Луны

В ближайшую субботу, 13 июня, жители Башкортостана смогут увидеть сближение Луны и Марса на утреннем небе.

Как рассказали в уфимском планетарии, Марс несколько месяцев не был виден из‑за близости к Солнцу. Но 13 июня найти планету поможет старая убывающая Луна. Она взойдёт в 02.44. За два дня до новолуния ночное светило будет выглядеть как очень тонкий серпик — Солнцем освещено всего 7,2% лунного диска.

Марс взойдёт в 03.10 и будет виден правее и ниже Луны, ближе к горизонту. Астрономы советуют для наблюдения воспользоваться биноклем и выбрать место с открытым горизонтом на северо‑востоке.