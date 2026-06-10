В Башкирии объявили ракетную опасность

В Башкирии объявили режим «Ракетная опасность». Об этом сообщил председатель госкомитета РБ по ЧС Кирилл Первов.

«Объявлена ракетная опасность на территории Республики Башкортостан. Будьте бдительны», — написал глава ведомства в своих соцсетях.

Режим «Ракетная опасность» также введен на территории соседних с Башкирией регионов – Оренбургской и Самарской областей, в Татарстане и Удмуртии.

О том, что делать, если объявлена ракетная опасность, читайте в большом материале Башинформа.